"A gente não vai deixar que a criminalidade tome conta do estado"

A delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, falou à imprensa antes do desfile cívico do Dia da Independência e afirmou que vem acompanhando os ataques promovidos por facções em várioas bairros de Salvador e que todo trabalho de inteligência vem sendo feito para identificar e combater essas organizações criminosas.

"A polícia civil já acompanha há algum tempo, fazendo trabalho de investigação, operações policiais, então nós estamos mapeando essas facções que estão aqui, pedindo prisões, realizando operações nesse sentido. O que eu posso dizer é que o trabalho continua intenso porque a gente não vai deixar que a criminalidade tome conta da nossa cidade e muito menos do nosso estado", disse Heloísa.

Sobre as críticas de cunho político, particularmente as dirigidas pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que pediu a troca da cúpula da segurança, a delegada-geral contemporizou. "As críticas fazem parte do processo, nós estamos no estado democrático de direito, é garantia de todo mundo se manifestar, eu penso que quando se faz uma crítica, ainda que ela seja mais mordaz ou contundente, a intenção deve ser sempre de auxiliar e melhorar".