A TARDE conquista Prêmio de Mídia do Ano

O jornal A TARDE será condecorado com o Prêmio de Mídia do Ano, na categoria Jornal Regional, em evento promovido pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje), no próximo dia 29 de novembro, na Casa Giardini, em São Paulo.

A premiação, que está na 48ª edição, visa reconhecer a excelência da comunicação organizacional no Brasil através do incentivo e difusão das práticas que se destacam no setor, de acordo com o diretor executivo da associação, Hamilton dos Santos.

Além de A TARDE, nesta edição o prêmio será entregue ao Jornal Nacional (Rede Globo), na categoria ‘TV’ com a Série “Brasil em Constituição” e na categoria ‘Jornal’ o prêmio vai para o jornal fluminense O Globo. Na categoria ‘Produção de Conteúdo’ a honraria será entregue ao Hub de Conteúdo Braskem + The Economist, e, em ‘Mídia Especializada’, a premiação vai para o Estadão Mobilidade (SP).

Duas frentes

Criada há 55 anos, a Aberje organiza a premiação em duas frentes distintas. A competitiva, entre os melhores cases inscritos pelas empresas, onde um corpo de jurados, em processo acompanhado por uma auditoria, dá notas para os concorrentes, que são classificados pelas melhores notas.

Este ano foram mais de 350 inscritos, votados em 16 categorias agrupadas em três eixos, com foco no ‘tema’, ‘público’ e ‘meio’. Conforme Santos, a iniciativa premia o trabalho da comunicação como fundamental para as organizações, por valorizar a imagem institucional e o próprio negócio.

Sem a conotação de disputa, o prêmio na categoria Mídia do Ano será conferido a veículos e empreendimentos, cujos vencedores foram definidos por um júri integrado pelos membros dos Conselhos Deliberativo e Consultivo, e pela Diretoria Executiva da Aberje, contando ainda com a participação do Centro de Memória e Documentação da entidade.

Sobre a condecoração ao A TARDE, o diretor executivo da Aberje pontuou que o prêmio “é o reconhecimento pelo esforço do bom jornalismo nos 110 anos de circulação do diário”. Também mencionou a adaptação do grupo às novas tecnologias que modernizaram o sistema de comunicação nas últimas décadas, como relevantes para a escolha do jornal para receber o prêmio.

Grupo A TARDE

Para o presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão, a premiação "é o resultado de um grande somatório de ações do Grupo A TARDE, em especial a lealdade de nossos leitores, assinantes e também os parceiros, que têm demonstrado compreender a importância da credibilidade de uma história que em 2022 chega aos 110 anos de compromisso com os baianos".

Ele também fez questão de parabenizar os profissionais do Grupo A TARDE: "Registro também como responsáveis por grande parte do mérito desta conquista, certamente, os nossos líderes e suas equipes, que diariamente, mesmo nos momentos mais difíceis, não desacreditaram do nosso projeto, e que hoje, mais do que nunca, seguem motivados a reinventar as experiências de impactar nossa audiência e produzir jornalismo de qualidade e credibilidade".