A TARDE Play exibe série sobre o 2 de Julho

Em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil aqui na Bahia, o A TARDE Play (Núcleo de audiovisual do Grupo A TARDE) produziu uma série especial, dividida em 6 episódios.

Denominada “2 de julho: 200 anos de luta e festa na Bahia”, a série aborda diversos aspectos da data magna do nosso estado, e costura acontecimentos históricos e elementos que fazem parte da cultura popular. Além de conversarmos com historiadores e pesquisadores do tema, fomos à campo e ouvimos autoridades políticas, líderes religiosos, artistas e populares, para sentir como o 2 de julho se mantém vivo em cada um de nós.

Essa série vai além da retomada dos fatos ocorridos entre 1822 e 1823, e propõe uma leitura comemorativa e crítica da Independência do Brasil na Bahia. O primeiro episódio vai abordar o contexto histórico que culminou na independência, explorando os episódios de insurgência contra a coroa portuguesa no final do século 18, como a Inconfidência Mineira e a Revolta dos Búzios.

Além disso, serão discutidos também os eventos turbulentos do início do século 19, como a expulsão das tropas napoleônicas e a revolta liberal do Porto, que influenciaram o movimento em direção à emancipação política. Para a historiadora Patrícia Valim “o bom da história é a capacidade que a gente tem de fazer perguntas” e este especial busca abrir questões importantes da nossa memória e da nossa própria identidade.

Cleidiana Ramos, jornalista e doutora em antropologia, afirma que “a memória não é apenas mostrar o que foi, a memória é, exatamente, mostrar o que foi e, ao mesmo tempo, dizer: ela mudou, no que que ela ajuda agora, como ela pode nos ajudar pro futuro?”.

Mais que revisitar os contextos e fatos que nos conduziram à libertação do território baiano e defesa da soberania brasileira, mergulhar na nossa própria história nos oferece ferramentas para compreendermos, de forma substancial, a tradição cultural à qual pertencemos. Segundo o poeta James Martins, “a gente sabe que a gente é a gente, porque pertencemos a um lugar, a uma hora, a uma história e a um acontecimento”.

Com um time de especialistas, a série conta com a participação dos historiadores Rafael Dantas, Jair Cardoso, Patrícia Valim, Miguel Teles, Milton Moura e Mariana Farias.

Reforçado pela presença do diretor de cultura da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Nelson Cadena, e da jornalista Cleidiana Ramos, o especial também contou com a participação de autoridades como o Governador Jerônimo Rodrigues e a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, além dos secretários Bruno Monteiro e Maurício Bacelar, as deputadas Olívia Santana e Alice Portugal, e o vereador Silvio Humberto.

No âmbito das artes, estão presentes o poeta James Martins, o cantor Lazzo Matumbi, o ator Jackson Costa e o artista visual Daniel Soto, já na seara religiosa, participam o Padre Edson e a Naadoji vodunó, mãe Índia, para falar sobre a presença da religiosidade durante a guerra de independência e nos dias atuais.

