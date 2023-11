Aberta seleção para 400 vagas de estágio para estudantes de pedagogia | A TARDE

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), abriu nesta terça-feira, 21, um processo seletivo para programa de estágio destinado a estudantes do curso de pedagogia. São oferecidas 400 vagas, sendo 10% reservadas para os candidatos com deficiência. Os estagiários receberão bolsa de complementação educacional no valor de R$ 1.023,05, acrescido de auxílio transporte.

O processo seletivo para o programa de estágio vai até o dia 24 de novembro de 2023, ou quando atingido o quantitativo de 1.500 inscrições, que devem ser realizadas no site www.ciderh.org.br. Os estudantes interessados devem, obrigatoriamente, estudar à noite ou EAD (Educação à Distância) e ter concluído, pelo menos, 30% da grade curricular.

O certame é realizado pelo Agente de Integração de Estágio CIDE (Capacitação, Inserção e Desenvolvimento), e os estagiários aprovados serão contratados para desenvolver atividades no Programa Agente de Educação Aluno Presente, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Smed), por meio de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil.

Mariana Troccoli, diretora de Gestão de Pessoas da Semge, explica que o programa de estágio contribui na complementação da formação do estudante por meio de atividades práticas. “O nosso modelo de seleção para estágio de nível médio e de nível superior de 6 horas é por processo seletivo e o estudante torna-se o protagonista com base em sua meritocracia. Além disso, temos hoje o programa Nossos Talentos, que tem por objetivo viabilizar o provimento de cargos em comissão por egressos do Programa de Estágio da Prefeitura de Salvador. Ou seja, por alguns dos nossos ex-estagiários. Esse programa valoriza os egressos do nosso Programa de Estágio que tiveram destaque no seu desempenho, oportunizando a eles a experiência profissional na Administração Pública Municipal”.

Atividades – Os estagiários contratados vão exercer atividades relacionadas ao planejamento das ações a serem realizadas junto à Coordenação Pedagógica e à Gestão Escolar; e ao acolhimento de pais e/ou responsáveis de maneira atenciosa, para compartilhar informações e orientá-los a respeito da vida escolar dos filhos.