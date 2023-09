Acampamentos utilizados por criminosos são desmontados em Valéria

As Polícias Civil e Federal desmontaram na manhã desta quinta-feira, 21, acampamentos utilizados por traficantes no bairro de Valéria, em Salvador. Nas estruturas foram encontrados colchonetes, roupas, água, entre outros itens.

Na região de mata fechada, equipes da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Comando de Operações Táticas (COT), com apoio do Comando de Aviação Operacional (CAOP) localizaram as estruturas.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), informações sobre criminosos podem ser repassadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O sigilo é garantido.

Veja vídeo:





Alberto Maraux | SSP-BA