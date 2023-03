Ação flagra trabalhadores em condições de escravidão em Salvador

Cinco trabalhadores foram encontrados em condições análogas à escravidão nesta quinta-feira, 2. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles atuavam em uma espécie de carvoaria, no bairro da Boca da Mata, em Salvador.

A ação foi conduzida por equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) da PM e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No local, os auditores do MTE e os PMs realizaram registros fotográficos e coletaram depoimentos dos trabalhadores. Um dos vídeos mostra as condições precárias da estrutura utilizada como alojamento para as vítimas.

null Divulgação | SSP-BA

Uma multa foi aplicada pelo MTE ao estabelecimento. O responsável pelo local foi preso e apresentado na Superintendência Regional da Polícia Federal.

Caso recorrente

No dia 22 de fevereiro, uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou 207 trabalhadores que enfrentavam condições de trabalho degradantes em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O resgate ocorreu depois que três trabalhadores que fugiram do local contactaram a PRF, em Caxias do Sul (RS), e fizeram a denúncia.

Atraídos pela promessa de salário de R$ 3 mil, os trabalhadores relataram enfrentar atrasos nos pagamentos dos salários, violência física, longas jornadas de trabalho e oferta de alimentos estragados. Eles relataram ainda que, desde que chegaram, no início do mês, eram coagidos a permanecer no local sob pena de pagar multa por quebra do contrato de trabalho. A PF prendeu um empresário baiano responsável pela empresa, que foi encaminhado para o presídio de Bento Gonçalves.

Em notas, as vinícolas disseram que desconheciam as irregularidades praticadas contra os trabalhadores recrutados pela empresa prestadora de serviços terceirizados.