Ação visa intensificar imunização em Salvador; saiba detalhes | A TARDE

Começa, hoje, o “Happy Hour da Vacina”, ação da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) que busca intensificar a imunização contra a Covid-19 após a Secretaria do Estado da Bahia (Sesab) emitir um alerta epidemiológico, em 1º de novembro, em razão do aumento de casos no estado.

A ação da SMS segue até a próxima quinta-feira (9), com unidades de saúde, drives e locais de grande circulação de pessoas abertos até as 20h.

“Nossa expectativa para essa estratégia é justamente favorecer a vacinação para aqueles que trabalham até as 18h e 19h. Esse público é o grande motivo, por exemplo, de estarmos colocando pontos externos que possibilitam que as pessoas tenham mais lugares disponíveis e próximos de seu percurso diário. O objetivo é evitar que o número de casos aumente numa proporção que impacte os serviços de saúde”, explica a coordenadora de imunização da SMS, Doiane Lemos.

A vacina disponível é a bivalente e o público alvo soteropolitano habilitado para corresponde a 815,4 mil indivíduos. Desse total, 225 mil pessoas já foram protegidas com o imunizante, o que equivale a 27,5% de cobertura.

“Estamos observando o cenário de notificações e essa intensificação é uma forma de fortalecer a proteção da população, bem como conter o aumento do número de casos. O vírus continua circulando, mas a grande diferença para continuarmos com um quadro epidemiológico sob controle é a imunização”, afirmou a titular da SMS e vice-prefeita, Ana Paula Matos.

As listas com os locais de vacinação do Happy Hour da Vacina, assim como os públicos alvo de cada local, estão disponíveis no site www.saude.salvador.ba. gov.br e no Instagram @smssalvador.

Ocorrências

O alerta emitido pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep) da Sesab no dia 1º de novembro, informou que naquela semana epidemiológica (43/ 2023), foram confirmados 645 casos de Covid-19, representando um aumento de 131,2% em relação à semana anterior (279 casos), com um aumento sustentado de casos há semanas: a média de casos era de 25 por dia entre 30 de julho e 2 de setembro, mas passou para uma média diária de 45 casos por dia entre 24 de setembro e 28 de outubro.

“O principal motivo para o aumento de casos está na baixa cobertura vacinal, sobretudo da bivalente. Em todo o estado, apenas cerca de 13% da população está imunizada com ela, que protege contra a ômicron”, alerta a diretora da Vigilância Epidemiológica do Estado, Márcia São Pedro.

A partir de 2024, a vacinação contra a Covid-19 passará a fazer parte do calendário anual de vacinação no estado.