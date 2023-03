Acidente deixa trânsito lento na Avenida Paralela

Uma colisão entre um carro e uma moto provoca lentidão no trânsito na Avenida Paralela, na tarde desta segunda-feira, 6. Equipes do Serviço Móvel de Urgência (Samu) estão no local para atender às possíveis vítimas.

Segundo informações da Transalvador, o acidente foi registrado por volta das 12h25, na saída do bairro de Narandiba, no sentido Centro.

Agentes do órgão estão no local para ordenar o trânsito e retirar os veículos. Não há detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.