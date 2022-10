“ACM Neto deixou uma bomba-relógio”, diz líder da Oposição na Câmara

A prefeitura de Salvador tinha até o dia 30 de setembro para enviar projeto à Câmara Municipal com objetivo de limitar o percentual de cobrança do IPTU para 2023, já que o Código Tributário Nacional estabelece que nenhum tributo pode ser cobrado sem ter uma lei aprovada com pelo menos 90 dias de antecedência que determine seus critérios.



Apesar das solicitações de vereadores e da sociedade civil, Bruno Reis manteve o silêncio, gerando uma grande insegurança tributária na cidade, segundo o líder da Oposição da Câmara Municipal, Augusto Vasconcelos (PCdoB).

“Nós estamos, agora, reféns de uma decisão unilateral executivo, que pode simplesmente aplicar o sistema de travas, com aumento de imóveis residenciais de até 35% do seu valor. Terrenos podem sofrer impactos de elevação de até 300% de aumento, porque, agora, você não tem mais o limitador. E para os imóveis posteriores a 2014, estes já estão sofrendo cobranças astronômicas”, disse o vereador durante entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM.

Augusto considera que a prefeitura evita qualquer discussão sobre o tema, temendo uma enxurrada de ações judiciais da população. A reforma tributária promovida em 2013, ainda na gestão do ex-prefeito ACM Neto, elevou os valores cobrados pelo IPTU, em alguns casos em mais de 1.000%, e da taxa de lixo.

“O prefeito ACM Neto deixou uma bomba-relógio para o atual prefeito Bruno Reis. Se eles fizerem qualquer movimentação que reconheça as injustiças promovidas por essa legislação, eles estarão assinando uma confissão de culpa. Então, eles preferem garantir o aumento da arrecadação do que resolver o problema de justiça tributária da cidade”.

O vereador explicou que, além de várias ações judiciais em tramitação que questionam os valores, um procedimento também foi aberto no Ministério Público. Durante a entrevista, Vasconcelos destacou ainda a importância do movimento IPTU Justo, formado pela sociedade civil.

“Sem a sociedade se movimentar vai se tornar muito mais difícil. A omissão não nos cabe neste momento. Não é uma questão de quem não quer pagar IPTU. Todo mundo quer pagar IPTU. Mas desde que seja respeitado o princípio da capacidade contributiva e a justiça tributária prevista na Constituição Federal”, explicou.

