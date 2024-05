Acompanhe o Isso é Bahia direto da Sala A TARDE | A TARDE

Painéis, debates de alto nível e muita informação vão permear a “Sala A TARDE”, um espaço para a difusão de conhecimento do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. O evento acontece no Wish Hotel da Bahia, em Salvador, nesta quinta e sexta-feira, 16 e 17, respectivamente. A Rádio A Tarde FM está presente no evento. Acompanhe, ao vivo, o Isso é Bahia direto do encontro que terá a cobertura completa do Grupo A Tarde.





