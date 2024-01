Adolescente acusa dono de loja de importunação sexual em Salvador | A TARDE

Uma adolescente, de 17 anos, afirma que foi vítima de importunação sexual em uma loja de um shopping de Salvador. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil informou que investiga o caso.

Ao G1, a advogada da adolescente disse que a garota começou a trabalhar no estabelecimento no último dia 3 e, no dia 5, o dono da loja a chamou para ir a uma sala para dar detalhes sobre o contrato de trabalho. O homem teria pegado o celular dela e visto uma foto e perguntou se os seios dela eram naturais. A menina afirmou que ficou sem reação e, em seguida, o suspeito teria colocado a mão nos seios dela.

A garota não voltou mais ao local e o homem a procurou por telefone, procurando saber se retornaria para o trabalho. Ela citou o assédio, porém disse que foi ignorada. A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) investiga o caso.