Adolescente de 17 anos é apreendido por participar de sequestro de PM | A TARDE

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na quarta-feira, 17, por suspeita de participação no sequestro de um policial militar, no município de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador. A apreensão foi confirmada pela Polícia Civil e a Vara da Criança e Adolescente foi acionada para tomar medidas cabíveis.

De acordo com a SSP-BA, após informações de populares, que homens envolvidos no sequestro do policial militar estavam circulando pela região em um veículo prata, os militares foram até a localidade da Divinéia, onde foi visualizado o carro estacionado. Ao perceber a presença da equipe, os homens fugiram. O adolescente foi alcançado e apreendido.

No interior do imóvel, foram encontrados uma espingarda calibre 12, 38 munições (uma .44, três 5.56, oito 9mm e 26 de calibre 12), 337 porções de crack, uma balança digital, quatro capas de colete balístico, oito placas balísticas de cerâmica, seis roupas camufladas do exército e um veículo.

O suspeito, juntamente com todo o material apreendido, foi encaminhado para a 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, onde foi registrada a ocorrência. A Polícia Civil segue na tentativa de identificar outros suspeitos de participar do crime.

O policial militar foi sequestrado na noite de terça-feira, 16, mas apesar do susto, ele foi resgatado sem ferimentos. O nome da vítima não foi divulgado e não há detalhes sobre as circunstâncias em que o agente foi levado pelos suspeitos.