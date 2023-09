Adolescente desaparece após se afogar na praia de Ondina

Um adolescente de 16 anos desapareceu enquanto tomava banho de mar na praia de Ondina, em Salvador. Informações dão conta que ele teria se afogado no domingo, 10, e segue sendo procurado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dez agentes continuam realizando buscas a procura do rapaz. Os militares atuam com embarcações e drones, além de bombeiros realizando buscas por terra, na faixa de areia.

As buscas estão acontecendo dentro de um perímetro de 1,5 km da área onde aconteceu a ocorrência. Os bombeiros foram acionados no mesmo dia e segue na procura nesta terça-feira.

Não há informações sobre o nome do rapaz, nem mais detalhes sobre a circunstância do afogamento.