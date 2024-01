Adolescente é morta a facadas em São Gonçalo | A TARDE

Uma adolescente de 17 anos morreu após ser atingida com golpes de faca na quinta-feira, 11, no bairro de São Gonçalo, em Salvador. A suspeita é de que o crime teria sido motivado por ciúmes, de acordo com a Polícia Civil.

Informações preliminares apuradas pela corporação indicam que Victoria da Cruz Lopes foi assassinada por outra mulher. No entanto, ainda não há informações quanto à identidade da suspeita.

Já a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Autoria e motivação do crime serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável por registrar o caso.