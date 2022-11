Advogado acusa funcionário do Detran-BA de agressão

O advogado Jefferson Leite de Araújo Souza afirmou que foi agredido por um funcionário da Coordenação de Acompanhamento de Processos de Habilitação (CAPH), do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA), nesta terça-feira, 8. A confusão teria começado quando o profissional tentou acessar o processo de um cliente.

"Fui barrado pelo coordenador do setor, alegando que eu não tinha direito a acessar o processo. Diante dos questionamentos que fui fazendo, o coordenador, de forma agressiva, negou o acesso e também me disse que não daria mais atendimento", disse.

O advogado afirmou que começou a filmar a ação diante da postura do servidor, mas foi vítima de agressão física e moral. "O pessoal dentro do setor começou a me agredir, dizendo que era para chamar a polícia, que eu não poderia filmar. Ele saiu, veio para cima de mim para me agredir, para tomar o celular. De repente, ele conseguiu entrar e fazer esse episódio", contou. O vídeo gravado pelo advogado no momento das agressões foi apagado.

O presidente da Comissão de Trânsito da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), Danilo Costa, afirmou que a entidade "tem entendido que o Detran-BA tem dificultado o acesso dos advogados aos processos de trânsito".

"O advogado é essencial para a Justiça. A advocacia é um pilar importante para o exercício da cidadania e que toda a afronta à advocacia é uma afronta direta à sociedade", apontou.

Após o ocorrido, o presidente da Comissão de Trânsito da OAB-BA solicitou o afastamento dos servidores envolvidos na agressão, até a conclusão do caso.

O Portal A TARDE entrou em contato com o Detran Bahia e aguarda posicionamento.