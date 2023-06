Aeroporto de Salvador é notificado pelo Procon após cancelamentos

A concessionária do Aeroporto de Salvador foi notificada nesta quarta-feira, 7, para prestar esclarecimentos e justificativas acerca dos problemas causados com o cancelamento de voos na segunda-feira, 6. O documento foi enviado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), órgão ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH).

De acordo com o órgão estadual, a concessionária deverá apresentar as informações, as justificativas e os documentos comprobatórios no prazo de 10 dias, que começam a contar a partir da notificação. As informações e os documentos apresentados serão analisados pelo Procon-BA, podendo o notificado responder a processo administrativo, caso seja identificada infração às normas consumeristas e, ser penalizado com multas.

O objetivo do Procon-BA é saber objetivamente quais fatos ocasionaram os cancelamentos de voos no Aeroporto de Salvador na terça-feira, 6, quando os serviços foram restabelecidos e como os consumidores prejudicados foram tratados.

Além disso, requer informações também sobre quantos voos foram cancelados e quais as companhias aéreas afetadas.