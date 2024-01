Ajudante de Papai Noel tem trenó apreendido em Salvador; vídeo | A TARDE

A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) precisou apreender uma veículo caracterizado como trenó de Papai Noel, que transportava presentes de Natal. O caso aconteceu na noite de domingo, 24, em Salvador.

O momento chegou a ser registrado em vídeo. As imagens mostram o trenó parado na Avenida Reitor Miguel Calmon, na região do Vale do Canela. . O ajudante de Papai Noel que dirigia o veículo não quis fazer o teste do bafômetro,blz segundo informações da Transalvador. A decisão não configura crime.

Dea cordo com o Código de Trânsito, a recusa pode configurar infração gravíssima, com multa prevista de R$ 2.934,70 e suspensão da carteira de motorista por um ano.

O trenó do Papai Noel foi levado até o pátio da Transalvador, após ser constatado que o mesmo estava com placa de identificação escondida. A liberação só após a pendência ser solucionada por parte do proprietário.