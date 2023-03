Além de criminosos, roubos de fios causam prejuízos e riscos

Eletrodomésticos queimados, momentos de agonia em elevadores parados, chegar atrasado na faculdade, na entrevista, no trabalho, nas consultas... Não é de hoje que o número de furtos de fiação elétrica traz caos e estresse para a população; e o número de ocorrências vem crescendo em toda a Bahia nos últimos anos. Só nos dois primeiros meses de 2023, a Neoenergia Coelba registrou 220 ocorrências na Bahia, 56 delas em Salvador, enquanto em 2022 ocorreram 1.422 registros no estado, 21% a mais que em 2021. Mas os números que mais alarmam são os da CCR Metrô: em 2021 foram registrados 126 furtos de cabos do transporte, enquanto em 2022 as ocorrências subiram para 534, um aumento de 400%.

A atendente de loja Aline Carvalho, que vez ou outra faz uso do metrô - principalmente quando está atrasada para o trabalho -, conta que os perrengues que passou no metrô não duraram muito tempo, “coisa de 10 minutos parada, onde a sensação de sufocamento, seja dentro do metrô lotado ou na estação cheia, faz parecer que estamos lá a muito mais tempo”. Mas as situações com roubo de fiação mais memoráveis para ela são as que passou em casa.

“Moro em Nazaré, e quando a energia cai, é normal ela ficar indo e vindo a cada 15 minutos, e eu e meu marido precisamos ficar correndo pelo apartamento tirando as coisas da tomada. Já perdemos uma cafeteira assim, vizinhos já ficaram presos no elevador do prédio em diversas ocasiões e uma vez, eu e meu marido ficamos com as compras do mês na garagem do prédio por quase uma hora porque havia faltado energia, não podíamos usar o elevador e não havia braço ou perna que aguentasse subir tantas vezes os seis andares”, lembra ela.

Aline salienta que nem todas essas situações, tiveram uma confirmação oficial que havia sido por causa de fios furtados, mas é inegável que muitas das quedas aconteceram e continuam acontecendo por causa disso. “Vizinhos contam ter visto fios caídos no caminho até em casa, por exemplo, ou familiares e amigos da região contam ter visto algo do tipo. Acredito que deveria haver mais fiscalização e monitoramento, seja por câmera ou por policiais mesmo. É o tipo de crime que afeta muita gente e grande parte da cidade de uma vez só”, argumenta a atendente.

Quem concorda que deveriam haver mais policiamento nesse sentido é o estudante universitário Túlio Barretto, mas não é como se isso já não acontecesse, ele aponta. “É fácil para a gente de fora falar, né? Acredito que é um tipo de crime muito difícil de controlar. Já presenciei furto de fiação elétrica em poste. Eles são rápidos e, imagino, difíceis de serem encontrados”, pondera.

Passageiro diário do metrô de Salvador, o estudante universitário Flávio Júnior usa o metrô tanto para ir ao trabalho, quanto para a aula e conhece bem os problemas que a população passa com esses furtos. “É uma situação horrível e sufocante, literalmente. Quando fiquei preso no metrô por causa de roubo de fio, lembro que estava indo para a faculdade e acabei me atrasando. Ficamos cerca de 20 minutos parados, mas pareceu uma eternidade. A ideia é que ele seja um transporte rápido, mas esse tipo de interrupção acontece direto”, conta.

O sistema de metrô de Salvador conta com cabos de cobre, alumínio, aço e fibra ótica, explica o gerente executivo de atendimento da CCR Metrô, Leonardo Balbino, e o furto de cada um desses materiais traz diferentes problemas ao sistema de transporte. "Infelizmente, a incidência dos furtos e tentativas têm aumentado, e a depender dos tipos de materiais furtados, o sistema pode ser impactado com a lentidão dos trens, falhas na sinalização, problemas de iluminação e /ou parada no funcionamento de escadas rolantes”, lista.

Perigo exposto

Para além de todo esse caos generalizado, há ainda o grande risco que esses crimes trazem não só para o próprio criminoso, mas também para a população, que fica exposta a fios soltos. “Quem pratica esse crime, de um modo geral, não possui preparo algum. Eles usam materiais inacreditáveis para cortar esses fios, como faca de pão por exemplo, que os deixa numa situação de insegurança absurda. Além do perigo que eles expõem ao entorno, com adultos, crianças e até animais correndo perigo”, explica a supervisora de Operações da Neoenergia Coelba, Carol Scavello.

Mas a supervisora enfatiza: ao presenciar qualquer vandalismo contra a rede elétrica e iluminação pública, o cidadão deve acionar a polícia (Disque 181). Já em situações onde se percebe fios soltos e partidos, a chamada deve ser feita para a Neoenergia Coelba (Disque 116). “Em hipótese alguma as pessoas devem tentar arrumar ou mexer nessa fiação, mesmo que pareça ser cabo de telefonia, ele ainda pode está emitindo energia elétrica. Tem aqueles que, por exemplo, pegam um cabo de vassoura e dizem que, por ser de madeira, não vai ter problema mexer. Não façam isso, é muito perigoso. Acionem a Coelba e aguardem a distância”, pede Carol Scavello.

Além disso, o furto de fiação elétrica pode causar danos materiais consideráveis, pois a depender do local de onde essa fiação é tirada, as paredes, pisos e os tetos dos estabelecimentos podem ser danificados, o que aumenta ainda mais o custo da reposição da fiação e dos reparos necessários para consertar os danos causados. Para coibir a invasão da faixa de domínio do sistema, a CCR Metrô tem investido em mais instalações de barreiras perimetrais e novas tecnologias.

“Temos intensificado as rondas estratégicas dos nossos Agentes de Atendimento e Segurança em todo Sistema Metroviário, assim como a segurança patrimonial. A concessionária também integra um grupo de trabalho com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) e mantém parceria com outros órgãos e empresas que também sofrem com o mesmo problema”, afirma o gerente executivo de atendimento da CCR Metrô, Leonardo Balbino

O trabalho em conjunto entres as concessionárias - Neoenergia Coelba, CCR Metrô e várias outras -, a SSP-BA e outros órgãos, é de fiscalização, inibição e apreensão de quem pratica esses crimes. A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) desenvolvem ações para combater os furtos, não apenas investigando quem furta, mas também os receptadores desses fios e cabos que, vale destacar, também estão cometendo crime. Mas a rapidez com que o crime acontece, dificulta que todos os envolvidos respondam à justiça