Além dos fugitivos, polícia precisou impedir fuga em massa de presídio | A TARDE

Apesar da fuga de sete detentos da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, as forças de segurança da Bahia precisaram agir para evitar uma fuga em massa de mais criminosos que que estão custodiados no Complexo Penitenciário da Mata Escura. Os detentos que conseguiram fugir ainda não foram localizados.

"Pudemos impedir uma fuga em massa do complexo penitenciário, quando fizeram a percepção e a atuação no módulo 5, ao perceber presos pulando a estrutura da unidade e entrando na mata. Então a partir desse momento, a nossa equipe de serviço da Polícia Militar do batalhão de guardas utilizou os protocolos de contenção, evitando que outros presos pudessem também fugir daquela unidade", disse o tenente coronel Julio César.

Após conter mais fugas, as forças policiais passaram também a realizar um cerco com apoio de outras unidades da Polícia Militar, como o Graer, a Operação Gêmeos, 47ª, 48ª, Rondesp para promover o cerco na mata que circunda o complexo penitenciário. Um arsenal bélico foi encontrado durante as varreduras.

"Nós estruturamos patrulhas para fazer uma varredura no local da fuga e nós pudemos detectar um rastro com carregador, celular, munições no trajeto dessa fuga até chegar no ponto onde nós tínhamos a maior concentração de material bélico", falou.

De acordo com o tenente-coronel, as equipes no helicóptero conseguiram perceber grande movimentação na mata. Ou seja, existia um grupo na mata aguardando a saída das pessoas que estavam presas. Conforme o secretário de segurança pública, Marcelo Werner, a linha de investigação é que a ação teve como objetivo libertar membros de uma facção criminosa. Apuração do Portal A TARDE é de que essa facção é o Bonde do Maluco.

"Foi realmente uma ação muito exitosa, não só do ponto de vista da retirada de circulação desse material bélico que estava sendo colocado contra a nossa sociedade, mas também de impedir a fuga de vários presos naquele estabelecimento prisional. Continuamos em operações na tentativa de localizar os sete internos que conseguiram fugir, como também em arrecadar na área de mata outros pertences e até material bélico. O mais importante foi a gente não ter perdido nenhuma vida humana nessa ocorrência", concluiu o tenente-coronel Julio César.