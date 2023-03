Alunos de colégio de Salvador passam mal após inalar spray de pimenta

Alunos de uma turma do terceiro ano do Colégio Estadual David Mendes, no bairro de Colinas de Pituaçu, foram atingidos por spray de pimenta na manhã desta quarta-feira, 1º, e passaram mal. As aulas da turma precisaram ser suspensas, mas seguiram normalmente no restante da unidade escolar.

A direção do colégio acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou atendimento aos jovens.

A Ronda Escolar foi acionada e imagens de segurança estão sendo analisadas para identificar quem utilizou o spray, no entanto, a origem do artefato ainda é desconhecida.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual da Educação informou que irá investigar o caso.