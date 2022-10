Apartamento é atingido por incêndio no bairro do Horto Florestal

Um apartamento pegou fogo no Edifício Antônio Jasmin, no bairro do Horto Florestal, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 28, por volta das 10h. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, mas a suspeita é que foi originado por conta de um curto circuito.

O apartamento de luxo fica no 10ª andar e pertence a uma família composta por um casal e seus dois filhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, nenhuma delas estava no imóvel no momento do incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local e trabalham para controlar as chamas. Seis viaturas atuam no combate ao incêndio. Os bombeiros já estão dentro do apartamento que sofre com o incêndio.

Além disso, os bombeiros pediram para que outros moradores também evacuassem o prédio. Existe a preocupação de que o incêndio atinja os apartamentos vizinhos.

Funcionários da Neoenergia Coelba também foram acionadaos e desligaram a energia elétrica do prédio por questões de segurança. A Defesa Civil de Salvador ainda não chegou ao local.