Após assaltar cafeteria na Vitória, suspeito é preso na Lapa

Um homem assaltou uma cafeteria no Corredor da Vitória e foi preso minutos depois na Estação da Lapa, em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o caso aconteceu na quinta-feira, 23, quando o suspeito subtraiu celulares, joias e outros itens de clientes da Coffee Town, estabelecimento bem conhecido na região.

Uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) foi até o local e através do serviço de geolocalização de um dos celulares roubados chegou até o suspeito em um hotel próximo à Estação da Lapa. O criminoso foi preso em flagrante com um simulacro.

“Os clientes estavam assustados e com as portas fechadas. Um deles informou que era possível acompanhar a localização do criminoso por meio do GPS de um dos celulares. Seguindo a localização do aparelho, os policiais chegaram até um hotel, localizado na Nova Estação da Lapa, onde o homem foi encontrado com os pertences”, explicou o comandante da unidade, major Uildnei Rocha.

Na ação, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, quatro celulares, três relógios, cartões, joias, balança e R$ 326. Os materiais e o assaltante foram apresentados na Central de Flagrantes. Segundo a titular, Luciana Côrtes dos Anjos, o homem foi autuado por roubo e os pertences devolvidos as vítimas.