Após denúncias, Codecon fiscaliza cinemas de Salvador

Após as últimas estreias de filmes com grande bilheteria, os cinemas de Salvador estão recebendo denúncias dos consumidores, com diversas infrações cpmetidas, como salas sujas e problemas técnicos no ar-condicionado. Para atender a essas denúncias e coibir práticas abusivas, a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (CODECON), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEMOP), começou na quarta-feira, 26, a ‘Operação em Cena’ em shoppings de Salvador.

Os pontos analisados pelos fiscais durante as vistorias são fundamentais para garantir a segurança e o conforto dos consumidores, como: pleno funcionamento dos equipamentos de ventilação, higiene das salas e poltronas, acessibilidade e prazo de validade dos produtos alimentícios, além de outras normas presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Os agentes da CODECON recebem e respondem às denúncias através dos canais oficiais, que incluem o Aplicativo Codecon Mobile, Aplicativo Fala Salvador, o site, o portal do Fala Salvador ou através da Central de Atendimento Disque Salvador - 156.