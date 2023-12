Após R$ 1 milhão, jornalista de Salvador ganha 200 mil seguidores | A TARDE

A jornalista de Salvador, Jullie Dutra, tem 38 anos e ganhou o prêmio no quadro 'Quem Quer Ser um Milionário' do 'Domingão do Huck'. Ela conseguiu mais de 200 mil seguidores no Instagram em menos de 1 hora depois de vencer. Antes de se tornar a nova milionária da região, ela tinha só 12 mil seguidores. Luciano Huck, o apresentador, registrou a 'invasão' e o aumento repentino de pessoas seguindo o perfil dela.

Para quem não sabe, Jullie Dutra é a primeira pessoa a ganhar um milhão no quadro. A jornalista, natural de Pernambuco, que reside em Salvador desde 2014, recebeu o prêmio por acertar o número da camisa que Pelé usou na Copa de 1958. Ela ligou para uma amiga, pediu ajuda e respondeu corretamente com o número 10.