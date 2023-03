Após rompimento, tubulação é recolocada no Corredor da Vitória

Nesta quarta-feira, 8, foi recolocada pela Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) a tubulação de gás que foi rompida durante um serviço da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), na terça-feira, 7. O serviço foi realizado no decorrer da noite e madrugada desta quarta-feira.

Segundo a Embasa, a tubulação que foi rompida estava interferindo no funcionamento de um caminho da rede de esgoto de um prédio, localizado no Corredor da Vitória. Ainda na madrugada, o órgão tinha concluído o conserto da tubulação e do ramal e, durante a manhã, foi colocado concreto na saída da garagem do prédio que passou pelo conserto. De acordo com a empresa, não há mais nenhum serviço para ser realizado na área.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com o apoio da equipe do Bahiagás, eles realizaram o fechamento da válvula ainda na noite da terça-feira, depois do vazamento de gás.