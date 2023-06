Apresentador de rádio protesta no Irdeb e alega racismo institucional

O ativista e apresentador do programa Evolução Hip Hop, da Rádio Educadora FM, DJ Branco, fez um protesto nesta quinta-feira, 15, em frente ao Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), no bairro da Federação, em Salvador. Ele colocou um lençol na frente do local e deitou por cima para fazer um movimento de ocupação.

Por causa da situação, a Polícia Militar chegou ao local e deu voz de prisão ao apresentador. No entanto, ao A TARDE, ele afirmou que os policiais pediram para desobstruir a entrada da Irdeb e foram embora.

Segundo DJ Branco, há uma falta de comunicação com a direção da instituição após a proibição de transmitir o programa ao vivo, além da faixa negra do grupo FM. Ele alega racismo institucional.

"Reivindicação de direitos que está sendo ceifado pela falta de diálogo que o Irdeb não tem como movimento negro, que o diretor do Irdeb não tem com nenhum movimento social. É um cara ditador e nem baiano ele é. O programa Evolução Hip Hop, esse ano, completa 16 anos na rádio Educadora FM. Sempre foi um programa ao vivo. Na pandemia, a gente parou de fazer por conta de distanciamento social, isolamento social e respeito as questões de segurança sanitária, mas quando acabou a pandemia, ele proibiu não só o programa, mas a faixa negra do grupo FM que foi criada em 2017", explica o produtor.

"Isso pra gente é ditadura, é antidemocrático em um estado que prega a democracia, que prega a participação social. No Irdeb não existe participação social, não existe diálogo, não existe democracia", completa.

De acordo com o apresentador, programas como Tambores da Liberdade, Rádio África, Radioca e no Balanço do Reggae também foram tirados da transmissão ao vivo. Ele conta que a justificativa da direção para mudar o procedimento foi por causa de questões técnicas.

"Eu acredito que é um boicote. É invisibilizar as pautas da luta do movimento negro da Bahia, do movimento social da cidade mais preta do mundo fora da África, que é Salvador. A gente entende isso como um racismo institucional [...] A gente acredita que o diretor está fazendo na rádio TV um retrocesso, a mesma coisa que o governo Bolsonaro fez com a empresa Brasil de Comunicação. Primeiro tirou os sonhos de ser ao vivo, silenciou e apagou a voz do povo negro, do rap, do reggae, da música africana, a música dos tambores do Ilê Ayê e do Olodum. Depois é tirar os programas do ar", contesta.

"Nossa reivindicação principal é que esses programas voltem a ser ao vivo. Se o diretor geral não quer dialogar, isso é um problema dele mas a gente vai continuar reivindicando e cobrando esse direito. Programa ao vivo não onera a instituição em nada, até porque nós pagamos nós somos quem mantém a instituição, qualquer cidadão da Bahia que paga imposto", completa.

O Portal A TARDE tentou contato com a Rádio Educadora e aguarda retorno.