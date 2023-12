Arena Fonte Nova receberá Encontro Estudantil de Educação | A TARDE

O Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação – Ciência, Arte e Cultura na Terra da Liberdade será realizado, aberto ao público, de 12 a 14 de dezembro na Arena Fonte Nova, em Salvador.



O evento contará com as apresentações das produções artísticas, culturais e científicas desenvolvidas nas escolas pelos estudantes da rede estadual, durante o ano letivo de 2023, que virão de todos os 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE).

Os projetos finalistas selecionados nas etapas escolar e territorial serão apresentados em 492 stands espalhados nos anéis internos da arena. Destes, 30 serão destinados à juventude rural; 162 para a Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (Feciba); e 300 para os Seminários Territoriais da Educação Profissional e Tecnológica, que terá 900 expositores.

O evento contará com três auditórios: um voltado para o encontro de Líderes de Classe e encontro de Jovens Ouvidores; outro para as apresentações do projeto Produção de Vídeos Estudantis (Prove) e mais um destinado para as apresentações dos projetos Tempos de Arte Literária (Tal) e Festival Estudantil de Teatro (Feste). No foyer, estarão expostas as obras dos projetos Artes Visuais Estudantis (Ave) e Educação Patrimonial e Artística (Epa).

Já as apresentações dos projetos Encontro de Corais Estudantis (Encante); Festival Anual da Canção Estudantil (Face); e Dança Estudantil (Dance) acontecerão em um palco montado no gramado da arena, onde também será realizado o show de encerramento com uma atração surpresa. Além disso, haverá uma sala Gamer para a recreação e interação dos participantes, refeitório e camarins.