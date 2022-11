Arma é encontrada perto do local onde morreu investigador da PC

Uma arma que pode ter sido utilizada na morte do policial civil, Fábio Malvar, foi apreendida perto do local do crime, nesta quinta-feira, 3, na Rua São José, no bairro da Liberdade, em Salvador.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), as equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) localizaram uma pistola 9 mm, sem numeração, municiada com quatro cartuchos.

A arma, a terceira a ser apreendida durante a apuração do delito, foi encontrada em uma área de mata perto de um trilho de trem. A pistola foi encaminhada à sede do DCCP, para adoção dos procedimentos cabíveis, e deve passar por perícia.

Malvar era do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) e foi baleado na Baixa do Fiscal ao tentar abordar três homens que estariam em atitude suspeita. O crime foi cometido no dia 23 deste mês.



Suspeito preso

O suspeito da morte do policial foi preso nesta quarta-feira, 2. Segundo a Polícia Civil, o homem de 43 anos apresentou-se espontaneamente na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e teve cumprido um mandado de prisão temporária por uma tentativa de homicídio ocorrida em junho.

Embora a determinação judicial não se refira à morte do investigador de polícia Fábio Malvar, em outubro, ele também é suspeito de envolvimento neste crime.

Durante interrogatório, ele confirmou que estava no local no momento do crime e negou participação na morte do investigador, mas dados de inteligência analisados pelo DHPP contradizem sua versão.

A polícia ainda informou que o suspeito já havia sido preso pelo crime de roubo, em 2015, chegou a ser condenado, mas responde em liberdade. Ele está custodiado em uma unidade policial de Salvador.