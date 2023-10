Assista ao 'Isso é Bahia' desta segunda

O programa Isso é Bahia, da Rádio A TARDE FM (103.9) nesta segunda-feira, 02, contará com a participação da presidente da Comissão de Direito da Mulher - OAB, Daniela Portugal, Emanuel Souto, Membro da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família e do secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJDH), Felipe Freitas.

Sob a chancela do Grupo A TARDE de Comunicação e com o comando de Jefferson Beltrão e Ernesto Marques, a atração é exibida pela Rádio A TARDE FM, de segunda a sexta-feira, das 7 às 9h. O programa reforça seu propósito de oferecer as principais notícias locais, nacionais e internacionais do dia, a partir de um olhar crítico sobre assuntos da atualidade, com comentários e entrevistas diários.

