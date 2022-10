Associação de Mulheres da Timbalada realiza ação no sábado

A Associação de Mulheres da Timbalada (AMT), localizada na Rua Amazonas de Baixo, 32A – Timbalada/Saboeiro realizará na manhã do próximo sábado, 29, uma ação social com programação exclusiva e gratuita. As atividades incluem bazar de roupas, distribuição de preservativos e absorventes, atividades com crianças, feijoada, atendimento jurídico, dentre outros.

A iniciativa da Associação visa mais uma vez assistir as necessidades da comunidade, e ratificar a importância de levar para população ferramentas que acolham e garantam acessos.

Essa não é uma ação isolada, neste mesmo ano, a AMT recebeu o Serviço Estadual de Intermediação para o Trabalho (SINEBAHIA) com diversas atividades que contribuíram na conquista de emprego em diferentes áreas.