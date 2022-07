Atendimentos médicos gratuitos chega ao segundo dia em Cajazeiras

Chegou ao segundo dia nesta sexta-feira, 29, a Ação Saúde da Família, que oferece exames médicos gratuitos no bairro de Cajazeira, em Salvador. Por dia, foram cerca de 1.700 procedimentos realizados com atendimentos nas áreas de cardiologia, clínico geral, ginecologista, entre outras.

Promovida pela TV Bahia, Bahia Meio Dia e a Fundação José Silveira (FJS), a feira de saúde segue até sábado, 30, no ginásio poliesportivo do bairro, em Fazenda Grande 2, das 8h às 17h.

Para esta sexta, Carolina Marques, psicóloga da FJS, explica que já não há mais ficha disponível para atendimento. Por conta da demanda reprimida na pandemia, a oferta para os exames se esgotou rapidamente, principalmente para exame preventivo e ultrassonografia, que são os mais procurados.

“Amanhã [sábado] reiniciamos com todos os atendimentos e exames previstos e esperamos que a população compreenda que estamos com uma demanda reprimida em mais de dois anos por causa da pandemia”, disse.

A psicóloga relata que, além dos exames e consultas para as especialidades médicas, a feira também conta com atividades educativas com objetivo de conscientizar sobre o cuidado com a saúde e a prevenção às doenças.

“Desde ontem estamos com atividades educativas em paralelo porque entendemos que elas são a nossa ferramenta de continuidade na atenção e cuidado. São práticas educativas nas áreas de psicologia, enfermagem, odontologia, nutrição e serviço social. Essas ações possibilitam que a gente possa orientar e dar continuidade ao entendimento à saúde que é cuidada todo dia”, pontuou.

As pessoas que se interessarem devem se dirigir ao local com carteira de identidade e cartão do SUS para realizar a triagem e serem direcionados ao atendimento. Já aos que optarem pelos exames de raio-x e ultrassom, devem apresentar uma prescrição médica.

Atendimentos na Ação Saúde da Família

Cardiologia

Clínica médica

Geriatria

Ortopedia

Ginecologia

Nutrição

Oftalmologia

Pediatria

Urologia

Exames de mamografia, ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma, preventivo do câncer de colo uterino