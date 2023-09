Aulas em faculdades e escolas seguem suspensas após confrontos

As escolas municipais de Salvador e unidades da Universidade Federal da Bahia (Ufba) seguem com as aulas suspensas nesta terça-feira, 5, após os episódios de confrontos entre traficantes e policiais e sequestros com reféns, na localidade de Alto das Pombas, no bairro da Federação. Desde o final de semana, a região sofre constantes tiroteios, fazendo com que pessoas, inclusive, deixem suas casas com medo.

Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que as escolas municipais Conjunto Assistencial Nossa Senhora de Fátima, Casa da Amizade, Professor Antônio Carlos Onofre e os Centros Municipais de Educação Infantil Tertuliano de Góis e Calabar tiveram as atividades suspensas. Nesta terça, mais de mil estudantes estão sem aula, segundo a pasta.

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) já havia suspendido as atividades desde a manhã de segunda, 4. Em um comunicado, o Centro Acadêmico Ruy Barbosa de Direito da Ufba informou que após conseguirem mais de 300 assinaturas de alunos da faculdade, uma assembleia optou pela suspensão das aulas, por causa da onda de violência nos bairros próximos da unidade. Portanto, as aulas seguem suspensas nesta terça e quarta-feira, 6.