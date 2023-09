Aulas seguem suspensas em escolas municipais no bairro de Valéria

Os alunos seguem sem poder ir para as aulas nesta terça-feira, 19, nas escolas que ficam localizadas no entorno do bairro de Valéria, em Salvador. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Educação (Smed).

De acordo com a pasta municipal, o motivo da manutenção da suspensão ocorre por conta da sensação de insegurança que toma conta da região. Até o momento, foram oficializados nove suspeitos abatidos pela polícia em confronto, além do policial Federal morto na última sexta-feira.

Ao todo, mais de 2,6 mil alunos foram afetados por conta da suspensão. Segundo a nota, as instituições municipais de ensino afetadas são São Francisco de Assis, Batista de Valéria, Nossa Senhora Aparecida, Milton Santos, Afonso Temporal, Cmei João Paulo I e Cmei Maria Rosa Freire.

Desde sexta-feira, 18, as forças policiais tem intensificado as atuações nas localidades, após confronto com grupo criminoso que terminou com a morte do agente Lucas Caribé, da Polícia Federal.

No mesmo dia, quatro suspeitos foram mortos pela operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Durante o fim de semana, mais cinco foram abatidos (dois no sábado e três no domingo), além de um preso.