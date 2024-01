Bahia é 4º em ranking com alerta de bloqueio de celular | A TARDE

Em maio deste ano, o estudante Hugo Martins, 23, foi assaltado perto de casa. Ele estava chegando do expediente, virou a esquina da rua onde mora, quando passou uma moto na qual o condutor deu a volta e abordou ele e uma outra mulher. Ele conta que teve até uma arma contra a cabeça e foi obrigado a entregar o celular.

“Após levar meu celular e me abordar com xingamentos e pressão, ele foi embora. Eu caí no chão pela alta tensão do momento e a mulher me abraçou no chão pedindo socorro. Boa parte dos vizinhos saiu e nos deu água. Um deles me levou para casa”, relata.

Na época, Martins não tinha seguro para o celular, mas fez o boletim de ocorrência para registrar o roubo. “Primeiro bloqueei o chip e quase não consegui, porque o procedimento para bloquear é extenso, deveria ser mais prático. Os aplicativos de banco foram mais tranquilos, foram feitos junto com os cartões. Anotei todos os protocolos das ligações para não ter problemas futuros e acompanhei todos os passos”, conta.

Para que, em casos como este, o cidadão possa ter melhor suporte e bloqueio rápido do aparelho, foi lançado um novo serviço digital, o Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Ele bloqueia o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos bancários rapidamente dos usuários que cadastrarem o aparelho.

O Celular Seguro ainda é novo, começou a funcionar no dia 19 deste mês, mas já está recebendo solicitações de bloqueios de todos os cantos do Brasil. Até a manhã de ontem, já haviam 579.883 celulares cadastrados no País. Só os alertas, que são os bloqueios solicitados para aparelhos, foram 4.349 feitos.

Em 4° lugar no ranking dos estados com mais alertas de bloqueio até então, a Bahia já tem 308 solicitações, atrás apenas de Pernambuco (324), Rio de Janeiro (494) e São Paulo (1125), estado que lidera. Das ocorrências nacionais, a mais registrada é de roubo, tendo 1836, seguida por perdas, com 1285. Já as perdas somam 902.

O Celular Seguro pode ser acessado pelo navegador ou aplicativo no Android e iOS.

O boletim de ocorrência em delegacia deve ser feito o mais rápido possível, principalmente para quem tem seguro do aparelho.

*Sob a supervisão da jornalista Hilcélia Falcão