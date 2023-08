Bahia vai sediar maior evento de saúde do Norte e Nordeste

Mais de quatro mil pessoas são esperadas para a 9ª edição do Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, que será realizada de 4 a 6 de setembro, no Centro de Convenções de Salvador, capital da Bahia. Com o tema “As especificidades do Norte e Nordeste na Regionalização do SUS”, o congresso vai reunir gestores, trabalhadores de saúde e profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), na iniciativa privada e outras instituições dos 2.244 municípios dos 16 estados das duas regiões do Brasil.

A programação inclui palestras, debates e exposições de experiências exitosas realizadas nos municípios, com foco no fortalecimento, no intercâmbio e na melhoria da saúde pública e do SUS. As inscrições podem ser realizadas pelo site do evento até o dia 25 de agosto ou presencialmente no local do evento a partir das 8h do dia 04 de setembro.

Além da tradicional Feira SUS, com stands dos Cosems dos 16 estados do Norte e Nordeste, MS, Conasems, OPAS, patrocinadores, expositores, instituições de Saúde, o evento terá uma área destinada às equipes de apoio técnico, restaurante, credenciamento e afins. A programação do congresso será repleta de atividades como a Mostra Norte Nordeste, Aqui Tem SUS, Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS, além de painéis técnicos dispostos mesas satélites, contemplando diversos aspectos do tema central do evento.

Autoridades nacionais, locais e convidados de atuação relevante estão confirmados no evento. O evento é promovido pelo Conselho Estadual das Secretarias Municipais da Bahia (Cosems Bahia) com apoio do Ministério da Saúde (MS), Governo do Estado da Bahia, Prefeitura de Salvador, Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e Organização Panamericana de Saúde (Opas).

O Congresso

Realizado anualmente, o Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde é considerado um dos maiores eventos da Saúde Pública realizados no Brasil. Em 2022 a 8ª edição do Congresso aconteceu em Aracaju, Sergipe.