Bairros do Cabula VI, Doron e Narandiba ficam sem água após vazamento

Um vazamento deixou moradores dos bairros de Narandiba, Doron e Cabula VI sem fornecimento de água na manhã desta terça-feira, 31. O vazamento, que chegou a danificar a pista, aconteceu na ladeira do Cabula VI em direção a Narandiba.

Em nota, a Embasa informou que fechou a linha distribuidora que apresentou vazamento às 6h50 desta terça e está aguardando a tubulação esvaziar para iniciar o serviço de manutenção.

Ainda conforme a empresa, a previsão de conclusão do trabalho é no final da manhã. Para a realização do serviço, o abastecimento está interrompido temporariamente nos bairros de Narandiba, Doron e Cabula VI.

