Batida entre carro e caminhão deixa dois mortos na BR-116 | A TARDE

Uma batida entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas na tarde de segunda-feira, 1º, na BR-116, trecho de Vitória da Conquista, cidade no sudoeste baiano. A colisão aconteceu no km 852, próximo ao acesso para o povoado de Dantilândia.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão bateu de frente com o carro, deixando o veículo destruído com o impacto. Uma mulher de 46 anos e um jovem de 24 anos, respectivamente motorista do carro e passageiro, morreram no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para expedir as guias de remoção dos corpos. Não há informações sobre as causas do acidente e nem se o motorista do caminhão ficou ferido.