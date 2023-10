Bombeiro é atingido por bala perdida no Vale do Ogunjá

Um confronto entre facções rivais deixou duas pessoas feridas, na noite de segunda-feira, 25, no Vale do Ogunjá. De acordo com informações policiais, dois homens foram atingidos e encaminhados ao hospital. O estado de saúde deles não foi revelado.

Um dos homens foi identificado como Ramon Copque, que atua como bombeiro civil. Ele foi atingido na perna esquerda.

Em nota, a Polícia Militar confirmou a ocorrência, “Policiais militares da 26ª CIPM foram acionados na noite de segunda-feira (25) em razão de informações referentes a dois homens atingidos por disparos de arma de fogo na Av. General Graça Lessa, em Brotas. Ao chegarem, os pms constataram o fato, sendo que as vítimas foram socorridas pelo Samu para uma unidade de saúde da região”