Bombeiros retiram corpo de trabalhador soterrado em fábrica no Retiro

Já durante a madrugada desta quarta-feira, 1º, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) afirmou, em nota, ter retirado o corpo de trabalhador que morreu após colapso da estrutura do silo em uma fábrica localizada na Avenida Barros Reis, no bairro do Retiro, em Salvador. A vítima foi identificada como Edvan dos Santos, de 33 anos, que trabalhava no local há cerca de três meses.

No acidente, após um silo de cimento desabar em um caminhão betoneira três pessoas foram atingidas. Edvan, o motorista do caminhão, ficou soterrado e morreu. Os feridos foram resgatados pelos trabalhadores que estavam no local. Eles foram levados para uma unidade de saúde da capital baiana. Não há detalhes sobre o estado de saúde deles.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou a morte durante a tarde de terça-feira, 28, e o Corpo de Bombeiros foram acionados após o acidente.



Após a retirada, o corpo da vítima foi deixado sob os cuidados do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para identificação e demais procedimentos legais.

A Polícia Civil e o Ministério Público do Trabalho (MPT) apuram as circunstâncias do acidente.

