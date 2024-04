Brasileiros são presos tentando transportar cocaína para Portugal | A TARDE

A Polícia Federal realizou a prisão de dois passageiros brasileiros, no Aeroporto Internacional de Salvador. Cada um dos passageiros transportava junto ao corpo, aproximadamente, 3.400 g de cocaína. Os casos aconteceram nos dias 17 e 19 de março deste ano, mas só foram divulgados na noite de quarta-feira, 20, pela Polícia Federal.



Segundo a corporação, durante a fiscalização de rotina dos voos internacionais, com foco no combate ao tráfico internacional de drogas, os passageiros suspeitos foram abordados e a substância entorpecente foi localizada.

O homem e a mulher iriam embarcar em voo com destino à cidade de Lisboa, em Portugal, porém, com a fiscalização foram detidos em flagrante e conduzidos ao Posto da Polícia Federal no aeroporto para os procedimentos de praxe. Além das cargas de entorpecente, também foram apreendidos os telefones celulares e cédulas em euro e real