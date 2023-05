Bruno Monteiro destaca papel de Armandinho na cultura popular

O titular da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), Bruno Monteiro, disse que o título de Doutor Honoris Causa foi recebido pelo músico Armandinho Macedo, em cerimônia nesta quarta-feira, 24.

O título para Armandinho foi proposto pelas Escolas de Música, de Direito e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), após aprovação feita pelo Conselho Universitário da instituição de ensino. A honraria foi entregue pelo reitor Paulo Miguez.

“Armandinho Macedo é um patrimônio público da nossa cultura. E a Ufba, ao prestar essa merecida homenagem ao criador da guitarra baiana, faz um reconhecimento para a cultura popular baiana. É mensagem para a sociedade do quanto a cultura popular tem história”, disse Bruno Monteiro.

null João Guerra / Ag. A TARDE

O secretário ainda lembrou que a entrega do Doutor Honoris Causa acontece na semana em que Armandinho completou 70 anos. “Para ele, que vem do seio familiar do trio elétrico, nada mais importante que a homenagem em vida”, acrescentou.