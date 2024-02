Bruno Reis anuncia show de Bell Marques no aniversário de Salvador | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou neste domingo, 11, que Salvador ganhará um presente especial para comemorar seus 475 anos, no próximo dia 29 de março. Trata-se de um show de Bell Marques, também comemorativo dos seus 50 anos de carreira.

O evento será transmitido em rede nacional pela TV Globo, que já havia sido parceria da prefeitura na transmissão do show com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Luedji Luna no Farol da Barra em 2023, na ocasião das comemorações do último aniversário de Salvador.

Uma programação ainda será divulgada pela prefeitura nos próximos dias, com outros eventos culturais em comemoração aos 475 anos da cidade.