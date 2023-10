Bruno viaja a São Paulo para apresentar Salvador para empresários | A TARDE

O Bruno Reis (União) anunciou nesta quarta-feira, 18, que terá uma agenda agitada nas próximas 24 horas. Ele irá tratar de transporte público na sede da Prefeitura, viajará para São Paulo, onde no início da noite participará de evento com empresários, e anunciará a programação do verão da capital baiana.



"Hoje estou aqui com vocês. Daqui vou para a prefeitura tratar de transporte público. É um dos maiores desafios", afirmou Bruno Reis, em coletiva de imprensa durante evento em que assinou a ordem de serviço para o início da requalificação da Rua Silveira Martins, na manhã desta quarta-feira, 18, no Largo do Saboeiro.

A viagem acontece logo em seguida, disse Bruno. "Depois, me desloco para São Paulo. Às 18h, vou apresentar nossa cidade para 200 empresários lá. Apresentar o que está acontecendo em Salvador, os investimentos", disse o prefeito, que detalhou parte do que acontecerá na capital paulista.

"Vamos lançar lá algumas concessões e PPs que a prefeitura vai fazer, inclusive assinar um contrato com a B3, a Bolsa de Valores. Iremos realizar os leilões dessas concessões e dessas PPs. Queremos convidar o Brasil para investir em Salvador, para gerar crescimento econômico", afirmou.

Por fim, o prefeito falou sobre o anúncio da programação do verão de Salvador, marcado para às 21h. "Nós vamos lançar toda a programação do verão de Salvador. Do início do mês de janeiro até o carnaval, e vamos criar o Viva Verão, para que o verão se estenda até o dia 29 de março, data de aniversário da cidade", concluiu.





Lucas Franco