Buraco na pista "engole" 22 carros na avenida Paralela; assista

Motoristas que trafegavam pela Av. Paralela foram surpreendidos, nesta terça-feira, 6. Isso porque, um buraco se abriu na pista e acabou ocasionando prejuízo aos condutores.

Segundo informações do segurança de um posto de gasolina localizado na região, cerca de 22 carros tiveram os pneus furados e precisaram parar no estabelecimento.

null Leitor / A Tarde

"Olha aí pessoal, no posto Shell, antes do Aeroporto, um buraco enorme na curva. Olhe quantos carros, todo mundo com o pneu furado. 22 carros com os pneus lascados", denúncia um condutor no vídeo enviado ao Portal A TARDE.

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) informou que equipes estiveram no local e realizaram o recapeamento do asfalto. Ainda segundo as informações, a Seman está realizando ações tapa buracos na Av. Paralela, mas o período chuvoso dificulta as ações.