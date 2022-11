Cadeirante que bateu com carro em parede de túnel passa por cirurgia

O advogado cadeirante, que bateu com o carro na parede do túnel da Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na quarta-feira, 2, já passou por cirurgia e segue internado no Hospital Geral do Estado (HGE). No entanto, não há mais informações sobre o atual estado de saúde, nem detalhes sobre procedimento. As informações são do Portal G1.

Deivid Oliveira de Santana, 36 anos, chegou a ficar preso nas ferragens antes de ser resgatado, inconsciente, pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista teve traumatismo craniano e várias fraturas por todo corpo, foi intubado no local do acidente pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o HGE.