Cadela roubada em Monte Serrat é devolvida à dona

Após grande repercussão do caso nas redes socias, a cadela Amora, da raça buldogue francês, foi encontrada por uma jovem na quarta-feira, 26. O animal estava amarrado em um poste, no bairro da Caixa D'Água, aqui em Salvador, distante de Monte Serrat, local onde havia sido roubada na noite da última terça-feira, 25, por um homem armado com uma faca.

"Uma menina entrou em contato dizendo que estava com ela e veio trazê-la aqui na Cidade Baixa. Ela disse que Amora estava amarrada em um poste, pegou, levou para casa e entrou em contato com a gente, graças a Deus", disse Emanuelle Assemany, tutora do pet.

O crime foi flagrado por câmeras de segurança de uma casa, na rua São Francisco, que fica próxima da praia de Boa Viagem, onde o assalto aconteceu. O caso é investigado pela Polícia Civil.