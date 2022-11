Câmara debate situação do Liceu de Artes e Ofícios

Nesta terça-feira, 8, às 9h, no auditório do Bahia Center, o vereador Sílvio Humberto (PSB) vai conduzir, por meio da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, uma audiência pública para discutir os direitos dos antigos colaboradores do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Também está na pauta a situação do prédio do Solar Paço do Saldanha, no Centro Histórico.

Conforme o vereador, o Liceu acumula atualmente uma dívida de mais de R$ 23 milhões, além de ser investigado pelo Ministério Público do Estado da Bahia por desvio de verbas, sonegação fiscal e emissão de notas frias. Diz ainda que a instituição possui bens avaliados em mais de R$ 12 milhões que foram penhorados pela Receita Federal.

A audiência pública vai analisar também questões trabalhistas que envolvem mais de 500 trabalhadores. Ademais, tratará sobre a devolução à cidade do equipamento cultural de vocação educacional e turística.

Devem participar da audiência, compondo a mesa de trabalho, a vereadora Maria Marighella (PT), a historiadora e ex- educadora do Liceu de Artes, Gleide Macedo, o presidente da Fundação Pedro Calmon, Zulu Araújo, e a advogada Vanusca Santana.