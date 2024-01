Camarote para público LGBTQIAP+ será novidade no Carnaval de Salvador | A TARDE

O Carnaval de Salvador ganhará uma novidade no circuito em 2024. Pela primeira um camarote será dedicado exclusivamente ao público LGBTQIAP+. A iniciativa é da Salvador Produções em parceria com a produtora paulista ZPNG. Esta será a primeira itinerância do "Pride", nome do projeto que na versão soteropolitana acrescentará o nome da capital baiana passando a chamar Pride Salvador.

O espaço vai funcionar de quinta a terça-feira, a partir das 15h, e vai receber badaladas festas já tradicionais na capital de São Paulo como Gambiarra, Fanfarra, Balaia e Farrapunk,

O camarote também contará com serviço de open bar premium, que inclui uísque, energético, vodca, etc, com duração de 14 horas. Localizado no mesmo lugar ocupado pelo Camarote do Gigante na folia de 2023 (em frente ao Barravento, na Barra), o Pride Salvador já está à venda na plataforma Quero Abadá e vai custar R$ 660,00 por dia.

Pré-carnaval

O Pride vai abrir as portas um pouco antes, mais precisamente nos dias 2,3 e 4 de fevereiro para baladas pré-carnavalescas.