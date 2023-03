Câmera colocada para monitorar tráfico é retirada em Salvador

A Polícia Militar desmontou uma câmera de monitoramento clandestino no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O flagrante aconteceu depois de uma denúncia anônima que foi verificada pela 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). A denúncia foi feita através do Disque Denúncia e do Centro Integrado de Comunicação (Cicom), 181 e 190.

A câmera estava localizada no poste de iluminação na Rua Piauí, como informou o comandante da unidade, major Luciano Jorge Alves da Silva.

Na última sexta-feira, 3, dez pessoas foram baleadas em uma festa de paredão no bairro de Tancredo Neves. As pessoas feridas têm 7 e 50 anos, sendo que três dessas pessoas são crianças. Os autores dos disparos ainda não foram localizados.