Caminhão betoneira perde controle e cai próximo a ponto de ônibus | A TARDE

Um caminhão do tipo betoneira perdeu o controle na BR-324, próximo ao trecho do bairro de Valéria, sentido a cidade de Feira de Santana (BA). Em imagens recebidas pela equipe do Portal A TARDE, é possível ver que o veículo caiu próximo a um ponto de ônibus. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no acidente.





A TARDE / Leitor

Não informações sobre como o motorista do caminhão perdeu o controle.